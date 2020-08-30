AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شيخ بقبيلة الحويطات: الرئيس السيسي يقود ثورة تنموية في جميع المجالات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:55 م
احمد عارف احد مشايخ
احمد عارف احد مشايخ قبيلة الحويطات
Advertisements
اسلام مقلد
أشاد الشيخ أحمد عارف أحد مشايخ قبيلة الحويطات بحلوان، بالمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصر، لاسيما مشروعات محور المحمودية وبشاير 2 بمحافظة الإسكندرية.


وقال "عارف" إن خريطة مصر تتغير من خلال خطة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي والحكومة في كافة المجالات والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة نحو عملية الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البسيط.


وأضاف أن المستقبل لشباب مصر الواعد لذلك أنصح الجميع بالعمل الدؤوب والبناء حتى يتسنى لنا اللحاق بركب الاقتصاديات الكبرى وتغيير واقعنا الحالي إلى واقع أفضل يحقق طموحات الشعب في حياة كريمة.


وأشاد "عارف" بالجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه، حيث حقق العديد من الإنجازات في كثير من الملفات، لاسيما ملف التنمية والبناء والبنية التحتية التي تشهد طفرة كبيرة وتحولا غير مسبوق في تسهيل حركة المرور وتخفيف الزحام والقضاء على العشوائيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلنا دعمه للشباب.. محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات الصناعات الصغيرة

السيسي : الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها

في رسالته للشباب.. الرئيس السيسي: أنتم قوام مصر الحقيقي في معركتها المقدسة للبقاء والبناء

قمة مصرية أردنية عراقية في عمان.. بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.. والسيسي: مستعدون لإقامة مشروعات تنموية وفق جدول زمني محكم لها مردود مباشر على التنمية والمواطنين

النائب حسانين توفيق: رسائل السيسي بـ افتتاحات محور المحمودية صارمة

حزب المصريين: رسائل السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية تتسم بالشفافية والوضوح

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة تظهر بشخصية الفنان محمد رمضان على الهواء

عضو الأمن القومي: مقتل 77 إرهابيا رقم مؤلم للمرتزقة ولم يحدث منذ 2015 ..فيديو

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ليلى أحمد زاهر

تطورات جديدة بشأن السفر من وإلى السعودية

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة