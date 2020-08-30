في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ صورة للفنان محمد رمضان وزوجته الذى قام بنشرها احتفالا بعيد ميلادها.





وتحرص زوجة الفنان محمد رمضان التى تصدرت التريند اليوم دائما على ظهورها بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، ولا تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل تختار ما يناسب إطلالتها ويبرز جمالها.





وتتمتع زوجة الفنان محمد رمضان بقوام رشيق ومثالى مما يدفعها إلى اختيار الإطلالات التي تبرز رشاقتها، فهي تعتمد على قطع الملابس البسيطة وفساتين السهرة غير المبالغ فيها ما يمنحها مظهرا مميزا وتعتمد أيضا على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.





لذا ننشر لكم مجموعه من الصور زوجة الفنان محمد رمضان تبرز انوثتها.