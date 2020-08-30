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فن

طرح فيلم بني آدم لـ يوسف الشريف عبر منصة نتفليكس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تطرح شبكة نتفليكس فيلم "بنى أدم" للفنان يوسف الشريف خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.

فيلم "بنى آدم" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسي، وقد عرض أواخر عام 2018.

ويشارك فى بطولته دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد، والفيلم يمثل عودة ليوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم "العالمي".

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