طرح فيلم بني آدم لـ يوسف الشريف عبر منصة نتفليكس

تطرح شبكة نتفليكس فيلم "بنى أدم" للفنان يوسف الشريف خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.



