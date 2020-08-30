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رياضة

فيدال يثير الجدل بتصريحاته الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة

غازل التشيلي أرتورو فيدال ، متوسط ميدان برشلونة الإسباني ، أندريا بيرلو و أنطونيو كونتي مدربا يوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين على الترتيب، في ظل رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان ، المدير الفني للبارسا ، في رحيله عن الفريق هذا الصيف.

 

 

و فتح فيدال الباب أمام الانتقال للعب في فريقه السابق يوفنتوس ، تحت إمرة بيرلو ، مشيدًا في الوقت ذاته بكونتي مدرب الإنتر.

 

و قال التشيلي في تصريحات صحفية: ” تدريب بيرلو ليوفنتوس شيء مذهل، لقد كان لاعبًا لا يصدق، تخيلوا الآن كيف سيكون حاله كمدرب”.

 

و أضاف فيدا: ”بيرلو لديه رؤية حقيقة لكرة القدم ، لا يملكها الكثير، و أعتقد أنه يمكنه أن يبلي بلاءً.

 

و استطرد فيدال: ”بيرلو شخص رائع أيضًا و أتصور أنه سيصبح مدربًا عظيمًا، لقد قضينا 4 أعوام معًا وفزنا بلقب السكوديتو 4 مرات ، و لو كان سيتصل بي لنقلي إلى يوفنتوس سأكون سعيدًا “.

 

و عن كونتي الذي يتطلع لضمه في الموسم المقبل لترميم صفوف الإنتر قال ” كونتي مثل الآلة، إنه أفضل مدرب من الناحية الخططية، و بخصوص مستقبلي ، أشعر بالراحة الآن و سنرى ما سيحدث، أنا مرتبط جدًا ببرشلونة ولكن سنرى كيف ستسير الأمور”.

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