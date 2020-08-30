فيدال يثير الجدل بتصريحاته الجديدة

غازل التشيلي أرتورو
فيدال ، متوسط ميدان برشلونة الإسباني ، أندريا بيرلو و أنطونيو كونتي مدربا
يوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين على الترتيب، في ظل رغبة المدرب الهولندي رونالد
كومان ، المدير الفني للبارسا ، في رحيله عن الفريق هذا الصيف.
و فتح فيدال الباب
أمام الانتقال للعب في فريقه السابق يوفنتوس ، تحت إمرة بيرلو ، مشيدًا في الوقت
ذاته بكونتي مدرب الإنتر.
و قال التشيلي في
تصريحات صحفية: ” تدريب بيرلو ليوفنتوس شيء مذهل، لقد كان لاعبًا لا يصدق، تخيلوا
الآن كيف سيكون حاله كمدرب”.
و أضاف فيدا: ”بيرلو
لديه رؤية حقيقة لكرة القدم ، لا يملكها الكثير، و أعتقد أنه يمكنه أن يبلي بلاءً.
و استطرد فيدال:
”بيرلو شخص رائع أيضًا و أتصور أنه سيصبح مدربًا عظيمًا، لقد قضينا 4 أعوام معًا
وفزنا بلقب السكوديتو 4 مرات ، و لو كان سيتصل بي لنقلي إلى يوفنتوس سأكون سعيدًا “.
و عن كونتي الذي يتطلع
لضمه في الموسم المقبل لترميم صفوف الإنتر قال ” كونتي مثل الآلة، إنه أفضل مدرب
من الناحية الخططية، و بخصوص مستقبلي ، أشعر بالراحة الآن و سنرى ما سيحدث، أنا
مرتبط جدًا ببرشلونة ولكن سنرى كيف ستسير الأمور”.