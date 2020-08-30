طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي بسبب الإيقاف.
وحصل اللاعب على
البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي المقامة حاليا في الجولة الثالثة
والعشرين لمسابقة الدوري.
جاء حصول طارق حامد على الإنذار بعد كرة
مشتركة مع محمود غالي لاعب انبي ليتأكد غياب اللاعب عن اللقاء المقبل.
ويعد طارق حامد لاعب
الوسط الأساسي بفريق الزمالك ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للفريق الأبيض على محمد حسن
في اللقاء المقبل.