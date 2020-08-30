مفتي الجمهورية: 4 من كبار الصحابة ماتوا في يوم واحد بسبب الطاعون

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إنه بسبب الطاعون مات في يوم واحد 4 من أكابر صحابة الرسول وهم سيدنا أبومالك ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح، وسيدنا شريحبيب.





وأوضح "علام"، في برنامج "حديث الروح" المذاع على التلفزيون المصري، أن الطاعون حصد الكثير من صحابة الرسول، ولنا فيهم أسوة وقدوة، ولم يجزعوا لقضاء الله، ولما ماتوا كانوا شهداء بسبب هذا الوباء، ونالوا الدرجات العلا عند الله.





وأضاف مفتي الجمهورية، لابد من أخذ السيرة العطرة منهم فيما يعنينا على ما نعيش فيه في زمن وباء كورونا، ومن يصب بكورونا فعليه أن يصبر على هذه المحنة، فكان أصحاب الرسول في صبر ورضا على قضاء الله.





وأوضح المفتي أن الإنسان يحتاج إلى الصبر والرضا بقضاء الله ، وعمر بن الخطاب استشار الصحابة بالذهاب لمكان الطاعون في الشام فنصحوه بالبقاء وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا متفقٌ عليهِ.





وأضاف المفتي أن قضية العزل نصح بها الصحابة منذ القدم وهي التي نقول بها هذه الأيام، وعلينا أن نشكر الله في حال النعمة.





وشرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حديثا شريفا عن أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري، رضي الله عنه، قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها))؛ رواه مسلم.



