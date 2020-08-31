برلماني: هبوط سعر الدولار يأتي بعد رحيل فيروس كورونا عن البلاد

توقع سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هبوط سعر الدولار فى مصر في الفترة المقبلة؛ فور اكتشاف لقاح كورونا الجديد.





وأضاف "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016 التى شهدتها مصر ساهمت بشكل كبير فى رفع قدرة مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وقال النائب إن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى عودة جزء من السياحة مرة أخرى فى ظل وجود فيروس كورونا، إضافةً إلى عودة العاملين بالخارج، وذلك ساهم فى انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية كما يسر فى انخفاض مستمر.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فور اكتشاف لقاح لفيروس كورونا سيكون هناك مزيد من انخفاض لسعر الدولار، لافتًا إلى أن الذهب أيضا يتأثر بالظروف المحيطة والمشاكل التى تشهدها البلاد فهو ملاذ آمن فعندما ظهرت أزمة كورونا وتوتر الوضع فى ليبيا ولبنان تراجع سعر الذهب فورا.



