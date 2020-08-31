عضو اقتصادية البرلمان: ليس هناك أي قروض عُرضت علينا لتدبير السلع الإقتصادية

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة خصصت حوالى ١٠٠ مليار جنيه في الأيام الأولي لمواجهة جائحة كورونا

كما خصصت ١٠٠ مليار جنيه لكل القطاعات والمتوقع حينها أن السياحة ستقف والطيران سيقف والصناعة ومعدلاتها ستقل.



وأضاف، حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنهُ لو لم يكن هناك فائض في الموازنة لما استطعنا توجيه وزارتي الصحة والتعليم لإتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل موازنة لابد أن يكون لها فائض في الموازنة لاستغلاله في المواقف الطارئة.



وأضاف " السيد " أنه ليس هناك أي قروض عُرضت علينا في اللجنة الإقتصادية علي مدار الخمس سنوات الماضية لتدبير السلع الإقتصادية وأن هذا كله يعتمد علي موازنة الدولة في تخصيص المبالغ سواء قمح أو زيوت أو سكر أو ما شابه و كلها مدرجة في موازنة الدولة .



كان وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تصريحاته أمس أراد أن يطمئن الشعب المصري عن الدين العام والخارجي وأنه تحت السيطرة ، مشيرًا إلى أن هذا الدين هدفه إقامة مشاريع ضخمة ومهمة تخدم الدولة والمواطنين وليست للمآكل والمشرب.





وأوضح أن هناك إقبال على شراء السندات المصرية ، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار ، و وصل لمصر 22 مليار دولار ، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية ، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تُحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي ، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك

