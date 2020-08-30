%84 نسبة النجاح.. وزير التعليم: اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن نتيجة نظام الـ 5 سنوات تشتمل على 16291 طالبا في 4 شهادات مختلفة في مجالات مختلفة التخصصات ومتوسط النجاح هي 84%، وتعد نسبة النجاح أقل 4% عن العام السابق.





وأضاف "شوقي"، خلال اعتماد نتيجة الدبلومات نقلا عن التلفزيون المصري، أن نظام الـ 3 سنوات الذي يشتمل على 652.681 طالب متوسط النجاح هو 61%، وتعد النتيجة أقل بنسبة 1.3% عن العام السابق.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن نظام السنوات الثلاث في التعليم والتدريب المزدوج سنوات تشتمل على 15500 طالب ومتوسط النجاح هي 80% وتعد النتيجة أقل بنسبة 3.8% عن السنة السابقة.





اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتغيير الصورة الذهنية المترسخة عنه.

وأنجزت وزارة التربية والتعليم العديد من المشروعات الرائدة فى مجال تطوير التعليم الفنى، ومنها التخطيط لإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني في مصر.



