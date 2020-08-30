نائبة تنعى شهداء حادث بئر العبد.. وتؤكد: هذه الأعمال تزيد الشعب قوة

أدانت النائبة الدكتور هالة السيد حسن ، عضو مجلس النواب الحادث الإرهابى الأثيم الذي وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدى حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، قائلا "وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة فى هذا الشهر الفضيل".





وأضافت الدكتورة هالة سيد حسن ، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت فى عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.





وأكدت عضو مجلس النواب، ، أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا: "فالقوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة".



