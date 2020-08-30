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برلمان

نائبة تنعى شهداء حادث بئر العبد.. وتؤكد: هذه الأعمال تزيد الشعب قوة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:36 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فريدة محمد
أدانت النائبة الدكتور هالة السيد حسن ، عضو مجلس النواب  الحادث الإرهابى الأثيم الذي وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدى حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، قائلا "وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة فى هذا الشهر الفضيل".

وأضافت الدكتورة  هالة سيد حسن ، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت فى عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.

وأكدت عضو مجلس النواب، ، أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا: "فالقوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة".

وقالت النائبه الدكتورة هالة سيد حسن " بقلوب يملؤها الاسى والحزن ننعى شهداء الواجب الوطني الذين راحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد التي لقي مصرع رائد مقاتل أحمد الجمل ونقيب مقاتل سعيد حمدى وملازم اول محمد معتمد وأن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين".
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