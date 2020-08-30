إشادة برلمانية بجهود القوات المسلحة في تدمير عدد من البؤر الإرهابية.. نواب: لن ننسى أبدا شرفاء مصر.. ويؤكدون: الأبطال يضربون المثل والنموذج لتحقيق النصر

كذلك مقتل (2) فرد تكفيرى وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجارٍ استجوابه، عثر بحوزتهم على (4) بنادق آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير (9) عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

وكان ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة (3) ضباط و(4) جنود بمناطق العمليات.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

وأكد عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية، أن أبطال مصر علي مر التاريخ والعصور يضربون المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصل ملحمة بطولة جديدة في مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب الأسود.

وأضافوا أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية.

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام، جهود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون الأسود الساهرة والأبطال المقاتلة لمكافحة الإرهاب لإرساء دعائم الاستقرار وحفظ أمن البلاد.





وقال الحزب في بيان رسمي اليوم الأحد، إن أبطال مصر علي مر التاريخ والعصور يضربون المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصلون ملحمة بطولة جديدة في مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب الأسود.





وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رؤوس مدبره وملاحقة أذناب الشيطان واذرع الإرهاب وسحقهم علي أرض الفيروز تأكيدا أن مصر أهلها وأرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من أستقرارها.





وينعي حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء شهدائنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم في مواجهة الشرف و مقاتلة الإرهاب الأسود في سيناء، داعيًا بالشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل.





وشدد الحزب علي ضرورة الاصطفاف الوطني ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه وافساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والمطامعين.





كما، أدانت النائبة الدكتور هالة السيد حسن ، عضو مجلس النواب الحادث الإرهابى الأثيم الذي وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدى حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، قائلا "وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة فى هذا الشهر الفضيل".





وأضافت الدكتورة هالة سيد حسن ، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت فى عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.





وأكدت عضو مجلس النواب، ، أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا: "فالقوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة".

وقالت النائبه الدكتورة هالة سيد حسن " بقلوب يملؤها الاسى والحزن ننعى شهداء الواجب الوطني الذين راحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد التي لقي مصرع رائد مقاتل أحمد الجمل ونقيب مقاتل سعيد حمدى وملازم اول محمد معتمد وأن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين".





وفى السياق ذاته، نعى النائب حسن عمر ، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا مؤخرا، في مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.



