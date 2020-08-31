تعرف على أغلى سيارة في التاريخ









كما تمنح مالكها فرصة الجلوس في نفس مكان جلوس اساطير عالم السباقات ، إضافة لفرصة سماع طرب محركها الذي لم يسمعه سوى عدد قليل للغاية من الاشخاص .

الجميع يعلم إن جميع السيارات الخارقة وفائقة الفاخمة تتخطى دائما أسعارها ملايين الدولارات ، والسبب ندرتها وما تقدمه من أداء ورفاهية مذهلة.ولكن لا يوجد حتى الآن سيارة تنافس سيارة الفيراري ، وبالتحديد سيارة الفيراري GTO موديل 1963 والتي حصلت على لقب أغلى سيارة في العالم حتى الآن .وحققت هذه السيارة أعلى قيمة مالية في عملية شراء سيارة في التريخ ، حيث أن جامع السيارات الشهير " بول بابالاردو " قام ببيعها لمشتري مجهول في أكتوبر 2013 مقابل 52 مليون دولار .أما السر الأساسي في ذلك هو التعامل مع هذه السيارة وكانها لوحة الموناليزا في عالم السيارات ، حيث لم يصنع 39 نسخة ، وهذه النسخة تحديدا فازت بسباق تور دي فرانس لعام 1963 .يذكر أن طراز 250 تتمتع بمحرك V12 سعة 3 ليتر يولد 300 حصان ، وموصول بناقل حركة يدوي 5 سرعات .