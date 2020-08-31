بعد توجيهات السيسي بتوطين الصناعة بالقناة.. برلمانية تطالب بزيادة الأمتيازات المقدمة للمستثمرين

أشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، قائلة:"محور قناة السويس من أهم النطاق في الأراضي المصرية ولم يُستغل كما يجب حتى الآن".





وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة شريان جديد للتجارة والصناعة الدولية والاقتصاد العالمي في شكله الجديد والذي تم إنجازها في وقت قياسي، مشيرة إلى أن هذا المحور لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب ولم يتك التسويق له بشكل كافٍ.





وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية كبيرة وظهور أنظمة تجارية عالمية تحتاج لسرعة التنقل بين الدول مع ضمان قلة التكاليف الاي سيتم إنفاقها لذلك، لافتة إلى ضرورة استغلال المساحات الغير مستغلة في مصر من خلال إعطائها للمستثمرين شريطة الانتفاع بخدمة معينة مقابل مساحة هذه الأرض.





وتابعت:"طالما تحدث الرئيس عن محور قناة السويس فهذا يعنى أن الاهتمام به يزيد ويبدأ الأستفادة منه وجني الكثير من الدخل الذي سينعش الدخل القومي بكل تأكيد".



