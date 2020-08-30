إقبال من مواطني كفر الشيخ على طلبات التصالح في مخالفات البناء

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، إقبالًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.





قال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، موجهًا رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين.





وأكد أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ 40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيدًا بنسبة التخفيض.