بعد قرار جامعة عين شمس بإلزام طلابها بالمشاركة في مبادرة محو الأمية كشرط للتخرج.. نواب: غير دستوري ويعرض الجامعة للمساءلة القانونية.. وآخرون يطالبون بتعميمها على الجامعات بصورة تطوعية

ماجدة نصر: من يمنع الطالب من الحصول على شهادة التخرج بعد اجتياز الامتحانات يتعرض للمساءلة القانونية

فتحي ندا: إلزام الطلاب بالمشاركة في محو الأمية باطل وغير دستوري

عبد الفتاح محمد: محو الأمية واجب وطني على الجميع أداءه





أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.





ومن هذا المنطلق، احتج عدد من طلاب الجامعة على القرار، وقاموا بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاعتراض على القرار والمطالبة بجعله تطوعيًا وليس إلزاميًا.





وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار غير قانوني وغير دستوري، مشيرين إلى أن المبادرة ستساعد في الحد من ظاهرة الأمية في مصر ولكنها تحتاج لخطة مدروسة قبل تنفيذها.





وفي هذا السياق، طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإلغاء قرار جامعة عين شمس بإلزام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة أساسية للحصول على شهادة التخرج، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للوائح القانونية لجميع الكليات والذي من شأنه يجعل هذا القرار باطلًا بموجب القانون.





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مبادرة جامعة عين شمس هامة ولكن تحتاج لعدد من الضوابط ووضع خطة مدروسة قبل تنفيذ القرار، قائلة "لو أي طالب رفع قضية على الجامعة هيكسبها بكل سهولة لأن القرار غير قانوني ولابد أن يتم تغيير لوائح الكليات من أجل تطبيقه".





وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة جعل هذه المبادرة تطوعية غير إلزامية علاوة على توفير الجامعة للأشخاص الراغبين في التعلم وتوفير مكان للطلاب يتم التدريس به، لافتة إلى أن الطالب قد يكون غير مؤهل لتعليم كبار السن ومحو أميتهم.





واقترحت، تطبيق هذا القرار على طلاب الفرقة الأولى للعام الجامعي القادم، قائلة:"من الظلم ربط شهادة التخرج بمبادرة زي كدة الطالب ليه الحق إنه يرفض والجامعة لازم تراجع نفسها لإنه قرار متسرع وغير مُوفق".





ومن جانبه، قال الدكتور فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إلزام الطلاب بمحو أمية عدد من الأشخاص كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج غير دستوري وغير قانوني على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة التخرج لا يحتاج سوى تجاوز الأختبارات التي تعتمدها الكلية الخاصة بالطالب علاوة على مشروعات التخرج الخاصة بكل كلية فقط.





وأوضح "ندا"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن للطلاب الحق الكامل في الاعتراض على هذا القرار؛ نظرًا لعدم وضوح ملامحه بالإضافة إلى أن ذلك يُعد ظلمًا لهؤلاء الطلاب الذين يسعون للتخرج، لافتًا إلى أن هذا القرار يجعل مستقبل الطالب في يد الشخص الذي يقوم بتعليمه مما قد يُعرض مستقبله للخطر.









وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار، قائلًا:"لو عايز أنفذ قرار زي دا لازم اخليه تطوعي أو خدمة عامة وأوفر للطلبة الأميين لأن في أميين لا يرغبون في تعلم القراءة والكتابة".





وتابع:"لابد أن يتم إعادة النظر في هذا القرار واستغلال هذه المبادرة بشكل مدروس حتى نستفيد منها دون المساس بمصلحة الطالب أو مستقبله".









بينما، طالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتعميم مبادرة جامعة عين شمس الخاصة بإلزام الطلاب بمحو أمية عدد من الأشخاص قبل انتهاء سنوات التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن ذلك واجب وطني يجب على الطلاب المشاركة به من أجل الارتقاء بوطنهم.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في محاربة ظاهرة الأمية في المجتمع المصري خاصة وأن مصر بها عدد كبير من الأميين بمختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى ضرورة جعل الأمر تطوعيًا وليس إجباريًا على الطلاب حتى يتسنى لهم المشاركة بها بفاعلية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توفير كافة احتياجات الطلاب من أماكن وكارنيهات أو تصريح خاص للقيام بهذا الأمر، علاوة على توفير الأشخاص الأميين الذين يرغبون في تعلم القراءة والكتابة، قائلًا:"من فترة ظهرت مبادرة شبيهة لذلك ولكن كانت تطوعية غير إلزامية ولم يشارك بها أحد على الأطلاق، ولذلك فلابد أن يعي الجميع أن ذلك واجب وطني يتحتم عليه أدائه ولنتذكر جميعًا أن ثواب ذلك سيكون عظيم".