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رياضة

النصر يتعادل مع بتروجيت وديا استعدادا لمنافسات القسم الثاني

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
تعادل فريق النصر مع بتروجيت بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة دوري القسم الثاني المقرر لها 20 سبتمبر المقبل.


تقدم بتروجيت بالهدف الاول عن طريق عبد الرحمن السكران وتعادل للنصر بابا ابراهيم في الشوط الأول وجاء الشوط الثاني خاليا من الأهداف .


وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر ان المباراة جاءت قوية ومفيدة لفريقه واستطاع الوقوف علي مستوي المجموعة الأساسية أمام أحد الفرق القوية بمجموعة القاهرة .


وأشاد عيد بعصام سعد حارس المرمي وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأحمد حسين ومحمود السيد ومؤمن عاطف واسامه الليبي وأحمد داهش.


وعن جدول الدوري قال عيد إن الجدول جيد وهناك براح بين المباريات مما يتيح للفرق الاستعداد الجيد قبل كل مباراة بالإضافة لتجنب الإصابات.


وقال المدير الفني لبتروجيت إنه راض عن أداء لاعبيه في تجربة قوية أمام النصر. مشيرا الى انه قسم الفريق لمجموعتين مجموعة أمام النصر ومجموعة أخري أمام الشرطة العراقي غدا الاثنين لتجهيز اللاعبين في ظل المنافسة الشرسة مع سيراميكا كليوباترا والداخلية علي الصعود للممتاز.
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