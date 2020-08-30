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أخبار البلد

عودة عمرو أديب للشاشة من جديد.. الجمعة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:31 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد نبيـل
يعود الإعلامي عمرو أديب إلى جمهوره ابتداء من يوم الجمعة المقبل، 4 سبتمبر.

وتأتي عودة عمرو أديب على شاشة MBC مصر بعد أجازة لمدة شهر قام بها أديب بعد انتهاء الموسم الأول من البرنامج.

وعبر عمرو أديب عن امتنانه الشديد لردود الفعل الإيجابية التي لاقها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي، ووجه شكره لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية.

كما أوضح "أديب" أنه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي.
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