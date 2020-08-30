حبس تشكيل عصابي بالسويس تخصص فى سرقة المساكن

قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 متهمين أعضاء تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسويس 4 ايام علي ذمة التحقيقات.





تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط "طبنجة "معدلة" - 4 طلقات من ذات العيار - ألعاب نارية - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 14 جرام من الهيروين المخدر" بحوزة "6 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل".





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وأقروا بإرتكابهم 12 واقعة بدائرة القسم .



