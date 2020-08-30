AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي بالسويس تخصص فى سرقة المساكن

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:33 م
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 متهمين أعضاء تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسويس 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط "طبنجة "معدلة" - 4 طلقات من ذات العيار - ألعاب نارية  - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 14 جرام من الهيروين المخدر" بحوزة "6 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل".

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وأقروا بإرتكابهم 12 واقعة بدائرة القسم .

وتم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "عاطل - مقيم بدائرة القسم" "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتكبوا 12 حادثا.. ضبط عصابة سرقة المساكن والمتاجر فى 6 اكتوبر

بأسلوب التسلق .. ضبط تشكيل عصابي ارتكب 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة

الداخلية في يوم.. رسالة هامة لقائدي المركبات.. كشف لغز اختطاف مواطن بالجيزة.. وضبط 30 كيلو بانجو قبل العيد

ارتكبوا 6 جرائم.. ضبط عصابة سرقة المساكن والدراجات النارية بالسويس

احترفوا أسلوب المغافلة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

ترشيحاتنا

كليات القمة.. التعليم العالي تزف بشرى لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

شاهد.. شاب يحاول اغتصاب سيدة على رصيف مترو نيويورك أمام المارة

موجز السوشيال.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ميدو يدخل تحديا جديدا

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

عضو الأمن القومي: مقتل 77 إرهابيا رقم مؤلم للمرتزقة ولم يحدث منذ 2015 ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان

خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور

في عيد ميلادها الـ17.. شاهد المراحل العمرية لـ ابنة أحمد زاهر