توفيق شومان: ميشال عون يهدف إلى تشكيل عقد سياسي جديد في بيروت.. فيديو

قال توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني، إن أهم ما جاء في خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون هو دعوة الأحزاب الى حوار مجتمعي.









وأضاف شومان خلال مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع القوى السياسية اللبنانية إمكانية تشكيل عقد سياسي جديد .









، أن كلمة الرئيس ميشال عون تستهدف تشكيل عقد سياسي جديد فى بيروت. وأوضحسياسي









وتابع شومان أن هناك الكثير في لبنان يريدون تغيير الدستور ويريدون مراجعة النظام السياسي اللبناني .









واستكمل أن هناك معلومات متداولة في لبنان تقول إن الرئيس الفرنسي ذهب إلى المملكة العربية السعودية وأنه كان هناك قبل ان يأتي الي لبنان.