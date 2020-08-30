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حوادث

حبس المتهمين بتهريب 200 طربة حشيش فى السويس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:34 م
حشيش
حشيش
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حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس، حبس اثنين من المتهمين بحاولة تهريب 200 طربة حشيش بالسويس، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية –لهما معلومات جنائية- تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (200 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – و4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة.

 وقالا أنهما قام بتجهيز مخزن سري بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها لترويجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي.
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