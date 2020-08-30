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برلمان

عليكم تحمل المسئولية.. برلمانى يوجه رسالة لأصحاب المقاهى بسبب الشيشة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:36 م
المقاهى والشيشة
المقاهى والشيشة
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فريدة محمد
رفض د. محمد عبده عضو لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب عودة الشيشة في المقاهي و الاماكن العامة، قائلا" لا يجب السماح بعودتها الي الابد او بعودة ما يضر بالصحة المصرية ".

وقال د عبده  فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الشيشة لها اضرار كبيرة على الصحة العامة ، مستطردا " عودة الشيشة شيئ غير محمود و ينقل العدوى و  يجب التخلص منها لانها بدعة سيئة و تخطوا بنا للوراء بما يسيئ  للصحة العامة، لافتا الى أن الشيشة تخلق تلوث ضار جدا و لا تعبر  عن تحضر و ارفض عودتها و لا يجب ان نسمح لاحد ان يقول ان الشيشة  حرية شخصية  لانها خطر على الصحة العامة.

واوضح عضو لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب، أنه لا شك ان مصر عانت بسبب فيروس  كورونا كغيرها من الدول و لا يجب السماح بعودة الذروة مرة اخرى بسبب التهاون في الاجراءات الاحترازية، متابعا:" لا يجب تجاهل ان هذا الوباء تسبب في  معاناة كبيرة شهدها هذا القطاع و لا يجب ان  نسمح بانتشار العدوى بل انهاء الازمة بما يعيد السياحة  و العملة الصعبة و يوفر دخل للمصريين  فى هذا القطاع ".

و اضاف النائب، أن المنشات السياحية تعاني و جميع العاملين العاملين في مجال  السياحة بسبب ما واجه القطاع من خسائر بسبب الوباء و استطرد قائلا " و لذا يجب اتخاذ قرارات حازمة و حاسمة  تمنع  دخول اي مريض كورونا بسبب  عدوى للمصريين و لابد من تقارير صحية  تثبت ان القادمين من الخارج لا يعانون من الفيروس و هذا يعني المنع من المنبع.

وقال د محمد عبده لمن يطالبون بعودة الشيشة من اصحاب المقاهي " عليكم تحمل المسؤولية و مراعاة الظروف العامة و الاقتصادية للدولة و التي تاثرت بسبب المرض و عليكم ان تدركوا حجم التحديات  و لابد من  وقف المصافحة  و التقبيل و الاحضان للابد خاصة و انها تساهم في نشر المرض 

كانت منظمة السياحة العالمية قد اكدت أن وفد رفيع المستوى من المنظمة اختتم زيارة رسمية لمصر لتقديم دعم قوى لعمل الحكومة لإعادة تنشيط السياحة وتوجيه فوائدها نحو دعم سبل العيش والحفاظ على التراث الثقافى.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي فى بيان: "إن استئناف السياحة بشكل آمن ليس ممكنًا فحسب، بل إنه ضروري أيضًا.

وأضاف:" دعمت مصر، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الرائدة فى العالم، القطاع بإجراءات حازمة، بما فى السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، وهى الآن جاهزة للترحيب بالسياح مرة أخرى إلى مواقعها العديدة المثيرة للاهتمام، مع وضع الناس ورفاهيتهم فى المقام الأول".

وقالت المنظمة فى بيان إن زيارة مصر جاءت للمساعدة في توجيه تنفيذ توصيات اعادة بناء القطاع، حيث التقى الوفد بقيادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني للتعرف على الخطوات المتخذة لدعم السياحة، بما في ذلك من خلال دمج وزارات الاثار والسياحة وتقديم المنح والحوافز للقطاع.
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