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رياضة

ملخص مباراة الزمالك وإنبي وهدف الونش.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:41 م
الزمالك وانبي
الزمالك وانبي
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عمرو ابوبكر
انتهت  مباراة الزمالك وانبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.

ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس وتدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما. 

وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.

وتعرض محمود علاء مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لاصابة قوية في مباراة انبي.

حدثت الاصابة بعد التحام محمود علاء مع احد لاعبي انبي داخل منطقة الجزاء خلال كرة هدف تقدم الابيض. 

وتلقى علاء العلاج، وتم مداواة جرحة الذي اصيب به في رأسه واستكمل المباراة دون تبديل.

وبهذا الفوز  ارتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 وتساوى مع بيراميدز واستمر في المركز الثالث، بينما استقر انبي عند النقطة 30 في المركز السابع. 
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