سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق31-8-2020 في البنوك، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
وصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه لشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التعمير والاسكان، بلوم، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، عودة، الكويت الوطني، مصرف ابوظبي الاسلامي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس" نحو 15.82 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.83 جنيه لشراء و 15.93 جنيه للبيع.