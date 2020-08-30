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فن

رشا مهدي تدعم إبراهيم بائع "الفريسكا": أجمل حاجة حصلت فى ٢٠٢٠

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:03 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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محمد بدران
حرصت الفنانة رشا مهدى على دعم الشاب إبراهيم، بعد انتشار مقطع فيديو مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يبيع "الفريسكا".

وكتبت  رشا مهدى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "حكاية الشاب الجميل المتفوق البار بأهله إبراهيم بياع الفريسكا من أجمل الحاجات اللي حصلت سنة ٢٠٢٠، ربنا يكرمك يا إبراهيم و يباركلك".

وكان آخر أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي. 


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
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