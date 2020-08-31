عيار 24 يسجل 987 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

استقرت أ سعار الذهب بمصر فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 31-8-2020،لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعه أول أمس بمتوسط 6 جنيهات في الجرام الواحد بمحلات الصاغة









وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 864 جنيها كأعلى سعر له اليوم .









وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 987 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 576 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب 6912 جنيها و أوقية الذهب نحو 30.709 جنيهات و كيلو الذهب نحو 987.43 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.