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محافظات

بلغة الأرقام.. ماذا حققت الجيزة في ملف البناء المخالف في أخر عامين؟

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:00 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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محمد الصاحى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماعا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة.


وخلال الاجتماع استعرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود المحافظة في التصدي للبناء المخالف، وما تبذله محافظة الجيزة لإزالة تلك المخالفات، والتصدي لها بكل قوة وحزم.



وكشف محافظ الجيزة خلال الاجتماع عن أنه منذ أن تولى منصبه محافظا للجيزة، وملف مواجهة ظاهرة البناء المخالف من أولوياته، بجانب إعادة الانضباط لشوراع المحافظة، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية في الجيزة لشن العديد من الحملات لإزالة المخالفات.



وأوضح محافظ الجيزة أنه المحافظة شهدت منذ عام 2011 وحتى 2018،  وجود 134219 حالة بناء مخالف في أحياء ومراكز المحافظة، تم تنفيذ 6091 حالة منها بنسبة 5%.


وفي ملف تنفيذ قرارات الإزالة كشف محافظ الجيزة أنه في الفترة من 2018 حتى 2020، بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة 21500 قرار، نُفذ منها 13835 حالة، بنسبة تنفيذ 64%.



وفي ملف التقدم للتصالح في مخالفات البناء كشف محافظ الجيزة، أنه بلغ عدد المتقدمين لطلبات التصالح 14000، وتم تحصيل 294 مليون جنيه، وهو ما دفعه للتأكيد على أن المحافظة لن تتوانى أو تغض الطرف عن أي مخالفة، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة.

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