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توك شو

استرداد أراضي الدولة: لدينا 180 ألف طلب تقنين.. والبعض متباطئ

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:54 م
إزالة تعدي
إزالة تعدي
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عادل نصار
كشف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، تفاصيل عدد طلبات تقنين أراضي الدولة المعتدى عليها، مؤكدا أن هناك أكثر من 180 ألف طلب تقنين.

وأضاف أيوب"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أنه صدر 16 ألف عقد تقنين، وهذا يُثبت جدية الدولة في تنفيذ وعودها بالتنقين لكل ما هو جاد، مضيفا أن هناك مواطنين تقدموا للجنة ولكنهم متباطئين في الإجراءات.

وتابع أحمد أيوب، أنه : " الموجه الـ 16 هتنتهي بكر ة مع أخر أغسطس، الموجة الـ 16 لوحدها تم استرداد فيها 209 ألف فدان  زراعي، و 2.7 مليون متر مربع بناء، أما حصيلة الـ 16 موجة ، هو 1.9 مليون فدان أراضي زراعية ، و 184 مليون متر مربع بناء كان معتدى عليها بأساليب غير موجودة في اي دولة في العالم سوى مصر بوضع اليد، أهم الأسس التي أعلنها السيسي هو استرداد حق الشعب ومنع وضع اليد".

وأكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه هناك أوامر للجنة بحسم واضح الحالات المعتدى عليها، أن تتم الإزالة الفورية أو التقنين الفوري، وتتم الإزالة لمن يرفض دفع مستحقات الدولة أو المتباطئين، مؤكدًا أن اللجنة قامت بـ 16 موجة إزالة منذ 17 مايو 2017 حتى الآن.

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