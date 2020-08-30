أخبار الزمالك| الأبيض يطارد بيراميدز على وصافة الدوري بفوز صعب أمام إنبي.. وموقف ساسي من المباراة المقبلة

نشر موقع صدى البلد الاخباري، مجموعة من أخبار الزمالك المهمة على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها كالآتي.
انتهت أحداث مباراة فريقي الزمالك وانبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.
تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي بسبب الإيقاف.
كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين وأثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.
كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .