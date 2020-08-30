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رياضة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي ينفرد بالصدارة والزمالك يصارع بيراميدز على مقعد دوري أبطال أفريقيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:54 م
حسين الشحات في الاهلي
حسين الشحات في الاهلي
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عمرو ابوبكر
انتهت  مباراة الزمالك وانبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.


وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على انبي في الدوري:

الأهلي: المركز الاول برصيد 62.

بيراميدز: المركز الثاني برصيد 45.

الزمالك: المركز الثالث برصيد 45.

المقاولون: المركز الرابع برصيد 40.

الاتحاد: المركز الخامس برصيد 31.

انبي: المركز السادس برصيد 30.

سموحة: المركز السابع برصيد 28.

الإسماعيلي: المركز الثامن برصيد 27.

ويحاول الزمالك بكل ما يملك من قوة أن يحتل المركز الثاني بعد ابتعاد النادي الأهلي بالنقاط، وذلك للحفاظ على مكانه في بطولة دوري أبطال إفريقيا
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