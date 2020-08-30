مصور فيديو طالب الفريسكا: كلامه خبط في قلبي.. فيديو

أنه كان فى زيارة صديق له بمرسى مطروح،وشاهد ابراهيم على الشاطئ يبيع الفريسكا، لافتا إلى أن أسلوب الطالب جعله يفتح معه حديثا وعلم منه أنه تخرج من الثانوية العامة وسيلتحق بكلية الطب جامعة الأسكندرية.

وأوضح حاتم في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان فى زيارة صديق له بمرسى مطروح،وشاهد ابراهيم على الشاطئ يبيع الفريسكا، لافتا إلى أن أسلوب الطالب جعله يفتح معه حديثا وعلم منه أنه تخرج من الثانوية العامة وسيلتحق بكلية الطب جامعة الأسكندرية.

وتابع مصور فيديو طالب الفريسكا المتفوق: كلام ابراهيم خبط فى قلبى، كنت منبهر بكلامه جدا.

و استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6% فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.





ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى قرر تقديم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهرى ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة.



