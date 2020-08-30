مصور فيديو طالب الفريسكا: كلامه خبط في قلبي.. فيديو

كشف الدكتور حاتم خاطر مصور فيديو طالب الفريسكا المتفوق "إبراهيم عبد الناصر"، والذى تم تقديم له منحة كاملة لدراسة الطب بجامعة الإسكندرية، تفاصيل اللقاء وتصويره الفيديو.
وأوضح حاتم في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،أنه كان فى زيارة صديق له بمرسى مطروح،وشاهد ابراهيم على الشاطئ يبيع الفريسكا، لافتا إلى أن أسلوب الطالب جعله يفتح معه حديثا وعلم منه أنه تخرج من الثانوية العامة وسيلتحق بكلية الطب جامعة الأسكندرية.
وتابع مصور فيديو طالب الفريسكا المتفوق: كلام ابراهيم خبط فى قلبى، كنت منبهر بكلامه جدا.
و استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6% فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.
ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى قرر تقديم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهرى ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة.
كما عرض رئيس الجامعة على الطالب الدراسة بالبرنامج الدولى، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستقدم كل الدعم والعون للطالب المتفوق للاستمرار فى تحقيق التميز.