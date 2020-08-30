القومى للمرأة ينعى شهداء شمال سيناء

ينعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة، استشهاد وإصابة ٣ ظباط و٤ جنود على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري.





وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم بل سوف تزيده قوة وصلابة في حربه النبيلة لحماية الوطن.



