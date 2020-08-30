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أخبار البلد

القومى للمرأة ينعى شهداء شمال سيناء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:49 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
ينعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة،  استشهاد وإصابة  ٣ ظباط و٤ جنود على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري.
 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي  أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم  بل سوف تزيده قوة وصلابة في حربه النبيلة لحماية الوطن.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.
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