بعد توجيهات السيسي بتوطين الصناعة بالقناة.. نواب: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية أمر حتمي.. ومطالب بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين

بسنت فهمي: محور قناة السويس من أهم النطاق في مصر ولم يُستغل كما يجب حتى الآن

ماجدة نصر: توجيهات السيسي باستغلال محور قناة السويس يُساهم في إنعاش الاقتصاد

سمير البطيخي: سنجني ثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد ثلاث سنوات من الآن









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ".





وعرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلي للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها.



وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذه التوجيهات التي تصب في مصلحة الوطن وخطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى ضرورة العمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين.





وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، قائلة:"محور قناة السويس من أهم النطاق في الأراضي المصرية ولم يُستغل كما يجب حتى الآن".





وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة شريان جديد للتجارة والصناعة الدولية والاقتصاد العالمي في شكله الجديد والذي تم إنجازها في وقت قياسي، مشيرة إلى أن هذا المحور لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب ولم يتك التسويق له بشكل كافٍ.





وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية كبيرة وظهور أنظمة تجارية عالمية تحتاج لسرعة التنقل بين الدول مع ضمان قلة التكاليف الاي سيتم إنفاقها لذلك، لافتة إلى ضرورة استغلال المساحات الغير مستغلة في مصر من خلال إعطائها للمستثمرين شريطة الانتفاع بخدمة معينة مقابل مساحة هذه الأرض.





وتابعت:"طلما الرئيس اتكلم عن محور قناة السويس يبقى الاهتمام به هيزيد وهيبدأ الأستفادة منه وجني الكثير من الدخل الذي سينعش الدخل القومي بكل تأكيد".





ومن جانبها، علّقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، قائلة:"الرئيس السيسي يتحدث دائمًا على أهمية توفير احتياجات السوق والتي نقوم بدفع مبالغ هائلة من أجل استيرادها مما يؤثر على الدخل القومي".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق الأكتفاء الذاتي من عدد كبير من السلع التي يتم استيرادها من مختلف الدول، وذلك عن طريق وضع خطة مُحكمة لإنتاجها محليًا، مشيرة إلى أن خطة الدولة المستقبلية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير للدول الأفريقية من أجل تحقيق عائد مادي يُنعش اقتصاد الدولة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات التكنولوجية والأهلية التي يتم افتتاحها سيكون لها دور كبير في المساهمة في تحقيق خطة الدولة، مؤكدة أن الدولة ستشهد حالة من الرخاء الاقتصادي في الفترة المُقبلة.





وبدوره، أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك آمال كبيرة في هذه المنطقة والتي من شأنها ستجذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.





وأوضح "البطيخي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تهدف لصناعة مدخلات الإنتاج التي من شأنها أن توفر العملة الصعبة بالإضافة إلى إنها ستعمل على رفع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لافتًا إلى أن ثمار هذه المنطقة بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير.



