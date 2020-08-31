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حوادث

حبس 5 أشخاص اختطفوا تاجرا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية مع شقيقه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الزاوية  الحمراء الجزئية، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف تاجر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقه.

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف تاجر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقه.
 
تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من صاحب محل قطع غيار معدات زراعية - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بتضرره من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم باستدراجه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

وعقب وصوله قام المشكو فى حقهم باصطحابه عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة خالية، ثم قاموا باحتجازه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم وبين شقيقه (تاجر قطع غيار معدات زراعية – مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم ٥ إيصالات أمانة "خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار شقيق المجنى عليه رد مبالغ مالية سبق قيامه باستلامها من ثلاثة من المتهمين بلغت (1,485,000 جنيه) مقابل استيراد قطع غيار معدات زراعية لهم إلا إنه استولى على المبلغ المالى لنفسه دون تنفيذ اتفاقه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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