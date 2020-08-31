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تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020.. غدا عبر هذا الرابط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:00 ص
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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نهلة الشربيني
تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

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وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.
ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط

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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.

وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والاجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
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