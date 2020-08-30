AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الإفتاء يشيد بالجهود الاستباقية النوعية للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:04 م
مرصد الإفتاء
مرصد الإفتاء
Advertisements
أمل فوزي
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من يوليو حتى الأحد الموافق للثلاثين من الشهر نفسه لهذا العام. 

 وتمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

وذكر المرصد نقلًا عن بيان القوات المسلحة أنه قد تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزنات، وحزام ناسف، وكذا نجحت في تصفية فرديين تكفيريين آخرين وإصابة فرد [تم إسعافه ويتلقى حاليًّا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة ويجري استجوابه] عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

 اقرأ أيضًا: 
واختتم المرصد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. 

كما تقدم المرصد بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبالسة الإرهاب.. مرصد الإفتاء عن إحباط هجوم بئر العبد: القوات المسلحة تمتلك التفكير الاستباقي

"الإفتاء" تشيد بالعمل البطولي لقواتنا المسلحة في إحباط هجوم بئر العبد: جاء بعد يوم واحد من موافقة البرلمان على إرسال قوات لليبيا للحفاظ على الأمن القومي

القوات المسلحة: مقتل 77 تكفيريا في وسط وشمال سيناء ..فيديو

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

القوات المسلحة: مقتل 73 تكفيريا بوسط وشمال سيناء.. وإحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية

النائب حسن عمر ناعيا شهداء شمال سيناء: لن ننسى شرفاء الوطن

ترشيحاتنا

الأهلي يفتقد جهود نجم الفريق خلال مواجهتي دجلة والحدود

شاهد| خبير تكنولوجي: اختراع إيلون ماسك قد يؤدي لهلاك البشر

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول الفاكهة

القبض على ممثلة إباحية أمريكية شهيرة بتهمة قتل رجل خمسيني.. تفاصيل

منقوعة في حمام السباحة.. أروى تثير الجدل بكاش مايوه

في عيد ميلادها الـ17.. شاهد المراحل العمرية لـ ابنة أحمد زاهر

AdvertisementS

النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

بعد تأكد غياب طارق حامد.. تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان

خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور