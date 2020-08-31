التخطيط تبحث المشكلات التي واجهت تطبيق "ميغلاش عليك" وتوضح مصادر التمويل

قال ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم مناقشة المشاكل والتحديات التى تمت مواجهتها أثناء تطبيق مبادرة مايغلاش عليك ، وبحث المشاكل القائمة بهدف إيجاد حلول لها وضمان تحقيق الشفافية الكاملة لكل الجهات المشاركة بالمبادرة.

أوضحت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر تمويل المبادرة بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي "ميغلاش عليك"، وذلك فى إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.

حضر الاجتماع ممثلي الجهات المشاركة والفاعلة والقائمة على إعداد وتنظيم المبادرة مثل: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركة E-Finance، وممثلين عن البنوك المصرية؛ بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك CIB، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركات تمويل المستهلكين.



