برلمانية: توجيهات السيسي باستغلال محور قناة السويس يسهم في إنعاش الاقتصاد

علّقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، قائلة:"الرئيس السيسي يتحدث دائمًا على أهمية توفير احتياجات السوق والتي نقوم بدفع مبالغ هائلة من أجل استيرادها مما يؤثر على الدخل القومي".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق الأكتفاء الذاتي من عدد كبير من السلع التي يتم استيرادها من مختلف الدول، وذلك عن طريق وضع خطة مُحكمة لإنتاجها محليًا، مشيرة إلى أن خطة الدولة المستقبلية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير للدول الأفريقية من أجل تحقيق عائد مادي يُنعش اقتصاد الدولة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات التكنولوجية والأهلية التي يتم افتتاحها سيكون لها دور كبير في المساهمة في تحقيق خطة الدولة، مؤكدة أن الدولة ستشهد حالة من الرخاء الاقتصادي في الفترة المُقبلة.



