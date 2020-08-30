هشام حلبي: حجم انفجار عربات الدفع الرباعي يكشف كم المتفجرات لدى الإرهابيين.. فيديو

قال هشام حلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عمليات مكافحة الإرهاب بتتم على كافة أراضي الدولة المصرية، بالإضافة إلى السيطرة على الحدود الأربعة للدولة، متابعا "بيان القوات المسلحة ضم العديد من المؤشرات الهامة، أولهم أن تلك العمليات كانت استباقية.



وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن العمليات الاستباقية تعتمد على معلومات، ما يدل على وجود منظومة معلومات تقدم معلومات دقيقة ومتكاملة وسريعة ومستمرة، معقبا: ثاني المؤشرات توضح مدى جاهزية القوات المنفذة لتلك العمليات.



وتابع: هناك عمليات نوعية تمت أيضا من خلال استهداف شخصيات شديدة الخطورة، لافتا إلى وجود عملية تمشيط للبحرين الأحمر والمتوسط، وذلك لتأمين كل المياه الاقتصادية.



وواصل قائلا: إن هذا الإرهاب ترعاه دول، معقبا: حجم إنفجارات عربات الدفع الرباعي كبير للغاية، وهذا يدل على كم الأسلحة والمواد المتفجرة التي تحملها تلك العربات. مشددا على أن العمليات الاستباقية أصبحت السمة الرئيسية للقوات المسلحة بعد عملية سيناء 2018، معقبا: عملية سيناء 2018 أنهت تمام امكانيات الإرهاب.



ولفت إلى أن العمليات الاستباقية تعد مؤشر ناجح يعكس مدى سيطرة الدولة على الإرهاب.