برلماني: سنجني ثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد 3 سنوات من الآن

أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك آمالا كبيرة في هذه المنطقة والتي من شأنها جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
أوضح "البطيخي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تهدف لصناعة مدخلات الإنتاج التي من شأنها أن توفر العملة الصعبة بالإضافة إلى إنها ستعمل على رفع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لافتًا إلى أن ثمار هذه المنطقة بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير.
طالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وضع تسهيلات عديدة للمستثمرين من أجل تحقيق أكبر عائد في أسرع وقت، قائلًا:"لازم أوفر للمستثمر كافة التسهيلات وميبقاش في عوائق تأخر من بداية مشروعه لأن ذلك سيؤخر من العائد الاقتصادي المُنتظر".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.