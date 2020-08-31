برلماني: سنجني ثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد 3 سنوات من الآن

أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك آمالا كبيرة في هذه المنطقة والتي من شأنها جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.





أوضح "البطيخي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تهدف لصناعة مدخلات الإنتاج التي من شأنها أن توفر العملة الصعبة بالإضافة إلى إنها ستعمل على رفع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لافتًا إلى أن ثمار هذه المنطقة بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير.









طالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وضع تسهيلات عديدة للمستثمرين من أجل تحقيق أكبر عائد في أسرع وقت، قائلًا:"لازم أوفر للمستثمر كافة التسهيلات وميبقاش في عوائق تأخر من بداية مشروعه لأن ذلك سيؤخر من العائد الاقتصادي المُنتظر".



