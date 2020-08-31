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حوادث

حبس مسئول مخزن لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بعين شمس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس مسئول عن مخزن مواد غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بادارته دون ترخيص  وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخزن غير مرخص بالقاهرة تابع لإحدى الشركات بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس  لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عثر بداخل المخزن على اطنان من الاغذية جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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