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حوادث

تحقيقات موسعة حول انتحار محامية من الطابق الخامس في العجوزة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:01 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة حول انتحار محامية من الطابق الخامس من شرفة شقة بمنطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة. 

كشفت التحقيقات، عن أن المحامية قفزت من الطابق الخامس دون أن تشعر أسرتها بأي شيء، مما أسفر عن إصابتها بعدة كسور متفرقة في جسدها، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انتحار فتاة ومن داخل شرفة المنزل، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى قيامها بالانتحار.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرتها، وأكدوا أنها تقيم برفقتهم، وتم نقلها إلى المستشفى.

وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى انتحار الفتاة نتيجة ضغوط فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.
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