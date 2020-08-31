القباج: تركيب كاميرات مراقبة متطورة بـ دور الرعاية والأيتام.. فيديو

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تركيب كاميرات مراقبة فى دور الأيتام والرعاية.





وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أننا نعمل مع وزارة الاتصالات على تركيب كاميرات مراقبة متطورة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكاميرات سيتم تركيبها فى أمكان تحافظ على خصوصية الأطفال والفتيات، مشيرة إلى أن دور الأيتام للفتيات سيكون كافة الموظفات بها سيدات.





وأشارت إلى أن ذلك سيكلف الوزارة كثيرًا ولكن الحفاظ على الأطفال أهم من أى شئ، متابعة:"مكلفة شوية لكن بدأنا بها فى بعض المؤسسات".

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق مصلحة الأطفال والفتيات، قائلة" لا نجرح خصوصية الطفل ، ولكن حمايته تقتضى ذلك".