وزير الاتصالات يوضح ماذا تعني الخدمة الحكومية المرقمنة .. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن خلال منتصف عام 2019 قمنا بإطلاق مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد لخدمات التوثيق الممكنة .





وأضاف عمرو طلعت خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، ان هذه الخدمات بدأت محدودة وبعد ذلك تم زيادة عددها حتي وصلت الي 155 خدمة حكومية مرقمنة .





عمرو طلعت ، أن الخدمة الحكومية المرقمنة تعني ان المواطن يمكنه ان يتلقاها من خلال الوسائل الرقمية . وأوضحيمكنهيتلقاها





وتابع : إننا بدأنا في 2020 في تنفيذ مشروع مصر الرقمية وهو جزء أصيل في مشروع بناء مصر الرقمية .





واستكمل : أن من ضمن هذه الحزم التي اطلقت هي حزمة التموين وحزمة تراخيص القيادة والمركبات .



