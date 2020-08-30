AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات يوضح ماذا تعني الخدمة الحكومية المرقمنة .. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:48 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن خلال منتصف عام 2019 قمنا بإطلاق مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد لخدمات التوثيق الممكنة .

وأضاف عمرو طلعت خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، ان هذه الخدمات بدأت محدودة وبعد ذلك تم زيادة عددها حتي وصلت الي 155 خدمة حكومية مرقمنة .

وأوضح عمرو طلعت ، أن الخدمة الحكومية المرقمنة تعني ان المواطن يمكنه ان يتلقاها من خلال الوسائل الرقمية .

وتابع : إننا بدأنا في 2020 في تنفيذ مشروع مصر الرقمية وهو جزء أصيل في مشروع بناء مصر الرقمية .

واستكمل : أن من ضمن هذه الحزم التي اطلقت هي حزمة التموين وحزمة تراخيص القيادة والمركبات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: الانتهاء من 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة.. فيديو

فرج عامر: تنفيذ تكليفات الرئاسة بشأن التحول الرقمي يقضي على الفساد المالي والإداري والرشوة

وزير الاتصالات: إطلاق خدمات مصر الرقمية بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية.. فيديو

وزارة الاتصالات: أطلقنا منصة مصر الرقمية بـ70 خدمة تجريها من المنزل

بث تجريبي.. وزير الاتصالات: 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات: أطلقنا اليوم موقعا لخدمات مصر الرقمية.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

طريقة صلاة الوتر إذا كانت ثلاث ركعات

بعد إصابته بكورونا.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ خالد مرتجي: لا أنسى دعمك لي

النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان

طارق يحيي: حلمي طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء "تي شيرت" ‏أحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان