حبس مسئول مخزن لحيازته أكثر من 2 مليون علبة تونة مجهولة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مسئول مخزن مواد غذائية تابع لاحدى الشركات، لادارته دون ترخيص وحيازة 2.621.520 عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعدد 40000 إستيكر لتغليف عبوات التونة وعدد 5 عبوات لاصق وكمية من الكراتين الفارغة وماكينات تغليف .





كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخزن غير مرخص بالقاهرة تابع لإحدى الشركات بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



حيث تم ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لشركة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة





وعثر بداخل المخزن على عدد ( 2.621.520 ) عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعدد ( 40000 ) إستيكر لتغليف عبوات التونة وعدد ( 5 ) عبوات لاصق وكمية من الكراتين الفارغة وماكينات تغليف .

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .