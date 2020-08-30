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منوعات

طفل من ليتوانيا يرقص على أنغام الموسيقى في الغردقة.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:50 م
طفل من جمهورية ليتوانيا
طفل من جمهورية ليتوانيا
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله طفل من جمهورية ليتوانيا يرقص على مهرجان "لاء لاء" وسط تصفيق من الحضور الذين تجمعوا حوله في حلقة معجبين بمهارة الطفل.


ويظهر خلال الفيديو أن الرقصة كانت خلال إحدى الحفلات بالغردقة، والتي غالبًا ما يتم تشغيل الأغاني في مكبرات الصوت للاحتفال مع الصغار.


يذكر أن أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تخطت حتى منتصف الشهر الحالي إلي 100.000 سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.


وقد عاد عدد كبير من هذه الرحلات الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.


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