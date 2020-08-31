السنباطي: القومي للطفولة سيقدم الدعم لخريجي المدرسة الفندقية بـ تطون لتأهيلهم لسوق العمل

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة الأمومة، أن المجلس يعمل من خلال منظور تنموي حقوقي يتسق مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018- 2030، وأهداف التنمية المستدامة مصر 2030 ، والتي تولي اهتماما بالغًا بحقوق الأمهات والأطفال في الحماية والصحة والتعليم والمشاركة والأطفال المهمشين.





وأشارت إلى أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي ينفذه المجلس يهدف إلى تنشئة الطفل من منظور حقوقي، وتلبية احتياجاته من خلال برامج وبدائل تنموية، مثل تدريب الأمهات ورفع وعيهن بقضايا الطفولة والأمومة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتنمية مهارات المشاركة المجتمعية وتحسين مستوى المعيشة والحد من زواج الأطفال والهجرة غير الشرعية.





كان ذلك خلال رئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وأعضاء اللجنة العامة وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وممثلي الجمعية الأهلية الشريكة.





وأعربت الأمين العام للمجلس عن شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم على دعمه الفاعل والمستمر لقضايا الطفولة ونظام الحماية الوطني، حيث تعد محافظة الفيوم من المحافظات الرائدة في هذا المجال حيث تعمل من خلال 12 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع اللجان الفرعية ، آملين أن يتم الإعلان عن أول قرية صديقة للطفل من محافظة الفيوم خلال الاحتفال بعيد الطفولة نوفمبر المقبل.





وأكدت أهمية تحسين بعض المؤشرات الأساسية كالتسرب من التعليم وزواج الأطفال وختان الإناث، لأنه هناك بعض التحديات في التنفيذ علي أرض الواقع، ويجب تقييم عمل لجان حماية الطفولة وقياس مستوي أدائها مع حالات الأطفال في خطر والتي تحتاج للتدخل العاجل والسريع لمنع تحول المشكلات إلي جرائم والتعامل مع البلاغات التي ترد من خط نجدة الطفل 16000 بجدية ومهنية عالية.





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحسين المؤشرات الخاصة بصحة الأم والطفل ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الطفولة والأمومة وخاصة التسرب من التعليم، وزواج الأطفال ، وتحسين المؤشرات السكانية ، وأن المسئولية مشتركة بين جميع الجهات ، وأهمية وضع نظام للمتابعة الدورية للوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج.





وعلي هامش زيارة الأمين العام للمجلس قامت بتفقد المدرسة الفندقية بـ تطون وقالت إن المجلس سيقدم الدعم لخريجي المدرسة الفندقية بتطون وذلك من خلال ثقل مهاراتهم باللغات اللازمة ومهارات التواصل والبروتوكول لتأهيلهم لسوق العمل ومنافسة الخريجين من مدارس أخرى بهدف سد منابع الهجرة غير الشرعية.





وعرض ناصر مسلم المنسق المركزي لبرنامج " دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم " الذي ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم بدعم من التعاون الإيطالي والذي يستهدف 50 قرية في ستة مراكز، لافتا إلي أن البرنامج نجح في رفع الوعي الخاص بالمشكلات والظواهر السلبية مثل ختان الإناث وزواج الأطفال وإطلاق عدة مبادرات على رأسها "أمهات رائدات" والتي تضمنت محور التمكين الاقتصادي من خلال تنفيذ مشغل للأمهات ، ومبادرة "بيئة مدرسية آمنة"، إضافة الى البرامج الأخرى التى ينفذها ويتبناها المجلس في محافظة الفيوم مثل المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي".





ولفت إلي أن لجان حماية الطفولة بمحافظة الفيوم تعد من أكبر لجان الحماية علي مستوي الجمهوريةِ في التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حيث تم رصد 3041 بلاغا منذ يناير 2018 بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة ، وسيتم تدريب لجان حماية الطفولة على آليات الرصد والمتابعة وإدارة الحالة خلال المرحلة القادمة ، إضافةً إلي تطوير 5 مدارس منها مدرستين للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ مشروعات مُدرّة للدخل، وتدريب 300 سيدة من 10 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة على إقامة مشروعات صغيرة وفقًا للاحتياجات الفعلية.