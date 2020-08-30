بيته بيولع مع غير سبب .. مواطن باكيا: أنا مش عارف حل ساعدوني





وتابع صاحب الشقة فى تقرير عرضه برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، باكيا:" انا مش عارف حل انا ساعدونى ".





ولفت صاحب الشقة، إلى انه استعان ببعض الاشخاص "مشعوذين" للتخلص مما يحدث فى الشقة.









ومن جانبه، قال عبد الشافى الشيخ أستاذ التفسير والدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف،أن الله سبحانه وتعالى خلق، الجن، الملائكة، الآدميين،لكل منهم خواص لا ترتبط بغيره، واحدث بين جميع خلقه التوازن.





وتابع: أن مثل هذه الأشياء تتكرر كل فترة، خاصة فى المناطق التى تتكرر قليلة التحضر نتيجة فكر معين.





كشف صاحب شقة سكنية عن تكرار وقوع حرائق بشقته فى بـ منطقة شبرا خلال أسبوعين دون معرفة السبب، لافتا إلى أنه قام بنقل بعض المتعلقات من شقته إلى شقة والدته الأمر الذي جعل الحرائق تشتعل فيها أيضا.