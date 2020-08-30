أحمد عيد: مباراة الزمالك وإنبي صعبة ولاعبو الأبيض كانوا على قدر المسئولية





وأوضح اللاعب أن لاعبي الزمالك كانوا على قدر المسؤولية في مباراة اليوم.







واضاف اللاعب أنه ليس من الطبيعي أن يخسر الفريق مباراتين متتاليتين، وشدد على أنه لا فرق بين اللاعبين الكبار والناشئين في صفوف الزمالك.







وأوضح أن مباراة بيراميدز المقبلة ستكون صعبة، والفريق سيستعد بجدية من أجل اللقاء المقبل لتحقيق الفوز في المباراة.

أكد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمستواه في مباراة إنبي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد.