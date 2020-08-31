حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

كشف حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية، تفاصيل ضبط مزرعة "سمك قراميط" مخالفة تتغذى على الحيوانات الميتة، مشيرا إلى أن المزرعة على أرض زراعية مساحة قيراطين.





وأضاف حاتم قابيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه يتم تغذية القراميط التي تباع في الأسواق على الحيوانات النافقة.





وتابع رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، "أن الأسماك تتغذي علي عظام الحيوانات من الكلاب والطيور الميتة..المنظر كان صعبا ولم نتصور أن فيه حاجة زي دي تحصل وتباع للناس لتاكلها".





وأشار إلى أنه تم تحويل مرتكب الجريمة للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا وتم عمل محضر له بسبب تجريف أرض زراعية.