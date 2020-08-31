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تعليم

مدير بلاط الزراعية بالوادي الجديد: حققنا المركز الأول على مستوى الجمهورية على مدار3 أعوام.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال  محمود سفينه عبد الكريم  مدير مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بالوادي الجديد ، إنه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد ، الا ان المدرسة  قد حصلت علي مراكز متقدمه علي مستوي الجمهورية علي مدار ثلاثة اعوام متتالية .

واوضح  في تصريح خاص لـ صدي البلد انه بالرغم من هذه  الظروف الا ان مدرسة بلاط  الزراعية، تعتبر الاولي علي مستوي القطاع  التعليمي بالمحافظه، فضلا عن المراكز التي تحققها علي مستوي الجمهورية .

واشار الي ان  هناك تضافر جهود  كافة العاملين بالمدرسة  كلا في مجاله سواءا مدرسين او قيادات ورؤساء اقسام  وحتي  العمال داخل المدرسة الكل يعمل في  بوتقه واحدة وهي منظومة  نحن نكون أو لا نكون وبفضل الله تعالي  كانت المدرسة وستظل  الاولي علي مستوي القطاع  بل وعلي مستوي الجمهورية.
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واضاف انه خلال انقطاع الدراسة بسبب كورونا  كان هناك تواصل اونلاين مع المدرسين والطلاب ، الامر الذي اثبت ان هناك اصرار بين الطلاب  علي تحقيق اهدافهم  مهما كانت الظروف ، فضلا عن دعم  قيادات التعليم بالمديرية بصفة عامة ودعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بصفة خاصة  وذلك كان السبب الرئيسي في حصول المدرسة علي المركز الاول والثاني علي مستوي الجمهورية.

ووجه مدير المدرسه الشكر لأبنائه الطلاب وخاصة الحاصلين علي المراكز الاولي علي مستوي الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في كلياتهم  المستقبليه كما وجه الشكر لكل القائمين علي العملية التعليمية بالمدرسة متمنيًا ان يكون لمدرسة بلاط الزراعية السبق والرياده والتفوق كل عام .

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